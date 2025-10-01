Жителю Камчатки грозит до пяти лет за фиктивную постановку на учет 113 мигрантов

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 октября. /ТАСС/. Житель Камчатки пойдет под суд по факту фиктивной постановки на учет по месту пребывания 113 иностранных граждан в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по статье [322.3 УК РФ] (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - уведомили в ведомстве.

По версии правоохранителей, житель города за несколько месяцев осуществил фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей прописки 113 иностранных граждан, не имея намерения предоставить им квартиру для проживания. За фиктивную постановку он получал от 2 до 10 тыс. рублей с человека.