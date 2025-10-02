Экс-командующий 58-й армией Попов прибыл в колонию для отбытия наказания

Он был осужден за мошенничество и служебный подлог

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Бывший командующий 58-й армией Иван Попов, осужденный на пять лет за мошенничество и служебный подлог, прибыл в колонию в Подмосковье для дальнейшего отбывания срока наказания по обвинительному приговору. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

"Иван Иванович [Попов] в настоящее время в ИК-6, которая находится в Коломне. Сейчас он на карантине", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Попов чувствует себя хорошо и "готовится к кассационному обжалованию". Попов был этапирован в минувшую субботу из следственного изолятора Тамбова для дальнейшего отбытия наказания в колонию общего режима, которая находится в Коломне.

Второй Западный окружной военный суд в конце июля признал законным приговор Тамбовского гарнизонного военного суда, который приговорил к пяти годам колонии бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Попов был также лишен воинского звания. Срок наказания у осужденного заканчивается в конце мая 2029 года.

Суть обвинений

Иван Попов и бизнесмен Сергей Моисеев признаны гарнизонным судом виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Попов еще и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Суд зачел в срок наказания обоим фигурантам время, которое они провели в СИЗО и под домашним арестом, оставив под арестом их имущество для обеспечения назначенного штрафа, а также взыскал с каждого процессуальные издержки. Уголовное дело слушалось в Тамбове в закрытом режиме почти полгода и закончилось вынесением обвинительного приговора 24 апреля.

Следствием и судом установлено, что в период с января по июнь 2023 года Попов и бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков организовали хищение более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката военного назначения, а также внесли в официальные документы заведомо ложные сведения об их поступлении в воинские части. Следствие считает, что Попов и Цоков привлекли к преступной деятельности Моисеева, который реализовал похищенный металлопрокат. В результате хищения государству причинен ущерб на сумму свыше 100 млн рублей. Уголовное преследование Цокова прекращено в связи с его смертью. Попов вину не признал. Власти Запорожской области отказались считать себя потерпевшими по делу.