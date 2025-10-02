Защита экс-кандидата в губернаторы Красноярского края обжаловала приговор

Александр Глисков был приговорен к 10 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 10 млн рублей за получение взятки

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Защита экс-депутата законодательного собрания Красноярского края, бывшего кандидата в губернаторы региона Александра Глискова, осужденного за взятку, обжаловала приговор и решение апелляционной инстанции. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Марина Васильева.

В октябре 2024 года Центральный районный суд Красноярска приговорил Глискова к 10 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 10 млн рублей за получение взятки. Также он был лишен права занимать должности на госслужбе на 8 лет. Защита обжаловала приговор в краевом суде, но вышестоящая инстанция оставила приговор в силе. 3 июля законодательное собрание региона лишило Глискова депутатского статуса. Экс-депутат был этапирован в колонию №17 в Красноярске.

"Жалобы поданы в восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово)", - сообщила Васильева, добавив, что обжалуется как приговор, так и решение апелляционной инстанции. По словам Васильевой, дата рассмотрения пока не назначена.

Глисков в 2008-2016 годах являлся депутатом горсовета, был вице-спикером муниципального парламента, в 2016 году стал депутатом законодательного собрания края. В сентябре 2023 года он баллотировался в губернаторы края от ЛДПР. Глисков набрал на выборах 11,32% голосов и занял второе место, уступив Михаилу Котюкову, занимавшему на тот момент пост врио губернатора.