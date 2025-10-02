В Приморье арестовали браконьеров за убийство и расчленение амурского тигра

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 23 суток

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу одного из браконьеров, убивших и расчленивших амурского тигра в Приморье. Об этом сообщали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"С учетом позиции прокуратуры заключен под стражу один из браконьеров, убивших и расчленивших амурского тигра в Приморье. Прокуратура края поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю Хасанского района, - говорилось в сообщении. - Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 23 суток".

Позже в ведомстве сообщили, что суд заключил под стражу второго фигуранта дела. Подозреваемому также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на тот же срок -1 месяц 23 суток.

По версии следствия, в сентябре фигуранты для сбыта частей особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу РФ, вблизи села Безверхово убили тигра, а его части пытались сбыть неустановленному лицу через посредника. Уточняется, что также они предприняли попытку осуществить сбыт партии наркотических средств массой более 87 кг, что относится к крупному размеру. Посредник 24 сентября был задержан в Надеждинском районе сотрудниками ГИБДД.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации), по ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере). Розыск соучастников преступлений продолжается.

