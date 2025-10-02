Хабаровский аэропорт принял четыре рейса, направлявшихся в другие города

Причиной стали неблагоприятные метеоусловия

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 2 октября. /ТАСС/. Аэропорт Хабаровск из-за сложных метеоусловий принял четыре самолета, которые направлялись в другие дальневосточные города. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту столицы Хабаровского края.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями аэропортов Южно-Сахалинск и Владивосток - туман - в аэропорту Хабаровск как на запасном совершили посадку рейсы: S75257 Новосибирск - Южно-Сахалинск, S76403 Иркутск - Владивосток, S75203 Новосибирск - Владивосток, FV6283 Москва - Южно-Сахалинск", - проинформировали в аэропорту.

Погода в городах улучшается, три рейса вылетели по своим маршрутам, в хабаровском аэропорту остался пока рейс Новосибирск - Владивосток.

Из-за густого тумана на месте также было перенесено время вылета из Хабаровска в Южно-Сахалинск.

Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, прокуроры проверяют соблюдение прав пассажиров четырех авиарейсов, которые были задержаны в связи с неблагоприятными погодными условиями во Владивостоке и Южно-Сахалинске.