В Волгоградской области отразили атаку БПЛА

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгоградской области. В рабочем поселке Елань повреждены частный дом и хозпостройки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В рабочем поселке Елань повреждены частное домовладение и прилегающие хозпостройки. Пострадавших нет", - проинформировал он, его слова приводит пресс-служба администрации региона.