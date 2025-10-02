Участников конфликта со стрельбой в отеле Новосибирска объявили в розыск

ЧП произошло 25 сентября

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 2 октября. /ТАСС/. Четверых мужчин, подозреваемых в участии в конфликте со стрельбой в новосибирском отеле Grand Autograph, объявили в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

"По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции разыскиваются Семенов Николай Викторович 12.05.1994 года рождения, Тамбовский Андрей Александрович 25.01.2003 года рождения, Хлебников Евгений Александрович 14.08.1996 года рождения, Богатырев Алексей Сергеевич 18.12.1991 года рождения", - говорится в сообщении.

В одном из отелей, расположенных в центральной части города Новосибирска, 25 сентября между группой лиц возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из участников несколько раз выстрелил в своего оппонента. Пострадала сотрудница отеля. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, заряд срикошетил в девушку. Сильных увечий она не получила, от госпитализации отказалась.

Ранее полицейские установили и задержали по подозрению в совершении преступления пятерых жителей Новосибирска. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).