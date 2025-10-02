По факту гибели главы Ленинского района Новосибирска завели уголовное дело

Александр Гриб умер от пулевого ранения, сообщили в прокуратуре региона

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 2 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели главы администрации Ленинского района Новосибирска Александра Гриба во время охоты в Доволенском районе области. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Следователем СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре Новосибирской области", - сказали в ведомстве. Гриб умер от пулевого ранения. Выстрел произвел другой охотник, который вместе со своими знакомыми находился вблизи села Шагалка, где по лицензии охотился на косуль. Мужчина выстрелил из карабина, не убедившись, что на линии огня нет других охотников, и случайно попал в Гриба.

10 лет назад Гриб начал свою карьеру в администрации Ленинского района, которую позже возглавил. Он управлял самым большим районом Новосибирска по числу жителей. В этом году чиновнику исполнилось бы 60 лет. В настоящее время в обстоятельствах его смерти разбираются следователи.