В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на таксиста

Злоумышленник заставил таксиста выйти из машины, пересел на его место и скрылся

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который с ножом напал на таксиста во время поездки в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги из УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве и сотрудники из ОМВД России по району Дорогомилово Москвы задержали 35-летнего подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси", - написала она в своем Telegram-канале.

Предварительно, во время поездки пассажир такси неожиданно достал из рукава куртки предмет, похожий на нож, направил его на водителя и потребовал остановить машину. Испугавшись, тот припарковался возле одного из домов на Кутузовском проспекте. Злоумышленник заставил таксиста выйти из автомобиля, пересел на его место и скрылся.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Ее санкция предусматривает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы. Фигурант арестован.