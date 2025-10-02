Жителя Севастополя осудили за призывы к убийству руководства России

Мужчина размещал комментарии в чат-сообществах, посты содержали побуждение к террористическим и экстремистским действиям

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Севастополя к трем годам лишения свободы за призывы к убийству руководства РФ и сотрудников полиции, а также к подрыву Крымского моста, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Южный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. <…> Установлено, что 49-летний житель города Севастополя под псевдонимом Udav Trancheyny в иностранном интернет-мессенджере Telegram размещал комментарии в различных чат-сообществах, в которых активно призывал к убийству руководителей страны и сотрудников полиции, а также к подрыву Крымского моста, как объекта важной критической инфраструктуры России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экспертиза доказала: посты содержат побуждение к террористическим и экстремистским действиям.

По данным пресс-службы, следственным отделом УФСБ в отношении мужчины заведены и расследованы уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета).