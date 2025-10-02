В Саратовской области завели дело из-за хищения при расчистке русла реки

Получив в качестве аванса 34,6 млн рублей, подрядчик направил деньги на счета аффилированных организаций, при этом обязательства по договору не выполнил

САРАТОВ, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в связи с хищением более 34 млн рублей при расчистке русла реки Хопер в Саратовской области. Арестован руководитель коммерческой организации, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В отношении 51-летнего руководителя организации следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. На имущество организации наложен арест, фигурант заключен под стражу", - говорится в сообщении.

По версии полиции, злоумышленник заключил госконтракт с профильным министерством региона на проведение работ по расчистке русла реки Хопер в черте города Балашова. Мероприятия связаны с реализацией нацпроекта "Экология". Получив в качестве аванса 34,6 млн рублей, подрядчик направил деньги на счета аффилированных организаций, при этом обязательства по договору он не выполнил.