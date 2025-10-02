В Екатеринбурге пятерых участников массовой драки в кафе приговорили к колонии

Из них четверо приговорены к лишению свободы на срок от трех до пяти лет, еще одному назначили 18 лет

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Суд признал виновными пятерых фигурантов дела о массовой драке в кафе в Екатеринбурге, в результате которой погиб человек. Четверо из них приговорены к колонии общего режима на срок от трех до пяти лет, еще одному назначили 18 лет лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Ранее сообщалось, что двое из пяти фигурантов признали свою вину в совершении преступления.

"Свердловский областной суд признал Манучехра Кодирова, Сафарбека Ходжаева, Файзиддина Аюбова и Джахонгира Мансурова виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемом деянии им назначено наказание от 3 лет колонии общего режима до 5 лет колонии общего режима. <…> Бахтовара Хусейнова суд признал виновным не только в хулиганстве с применением оружия, но и убийстве и покушении на убийство. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как установил суд, 20 апреля 2025 года пятеро подсудимых, выйдя из кафе, встретили четверых незнакомцев, без причины спровоцировали конфликт и причинили им телесные повреждения. Хусейнов достал нож и ударил им двоих потерпевших. В результате один человек погиб, второй был госпитализирован. После этого фигуранты скрылись с места преступления.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области сообщили, что следователи провели осмотр мест происшествий, изъяли записи камер видеонаблюдения, провели медицинские экспертизы, которые показали, что фигуранты способны нести ответственность за содеянное.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, для поиска обвиняемых была сформирована группа наиболее опытных сыщиков управления уголовного розыска. "Всего по подозрению в причастности к уличной разборке представители МВД задержали пятерых человек, двоих из них - в столице Среднего Урала, еще троих, пытавшихся спешно ретироваться за пределы РФ, - в Челябинской области", - добавил он.