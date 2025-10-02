Из Югры выдворили более 150 мигрантов за нарушение режима пребывания в России

В центре временного содержания иностранных граждан в Сургуте содержатся около 180 человек

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 октября. /ТАСС/. Свыше 150 мигрантов покинули Ханты-Мансийский автономный округ, они нарушили режим пребывания в России. Об этом сообщили в УМВД по Югре.

"В Югре за нарушение режима пребывания в России выдворено более 150 мигрантов. Так, 2 октября 2025 года, с территории округа отправлено порядка 70 иностранных граждан", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в центре временного содержания иностранных граждан в Сургуте содержатся около 180 иностранцев, в отношении которых уже приняты решения о выдворении за пределы территории России.