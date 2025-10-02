В Красноярском крае произошел разлив ГСМ

Прокуратура начала проверку, к ней привлечены специалисты-экологи

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов произошел на Таймыре на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"Предварительно установлено, что ООО "Таймыринвест" по договору с муниципалитетом ликвидирует несанкционированную свалку в Таймырском районе. В сентябре организация собирала емкости для хранения горюче-смазочных отходов. В дальнейшем планировалась транспортировка бочек с остатками топлива на материк для утилизации. Однако в процессе прессования тары нефтепродукты вытекли на почву", - говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре пока не уточняют объемы разлива. Известно, что он произошел в районе поселка Диксон.

Прокуратура начала проверку. К ней привлечены специалисты-экологи, которые проведут отборы проб почвы.