В Петербурге задержали подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле

Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в осквернении мемориала на Марсовом поле. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейские Санкт-Петербурга задержали двоих мужчин, подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле", - написала она в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября. Двое неизвестных потушили Вечный огонь на Марсовом поле, залив его жидкостью из бутылки, и скрылись. По факту хулиганских действий молодых людей возбуждено уголовное дело об осквернении воинских захоронений и мемориальных сооружений (п. "а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).

Марсово поле - площадь в историческом центре Петербурга. В XVIII-XIX веках здесь регулярно проводились военные парады и народные гуляния, а в начале XX столетия место стало некрополем павших во время революции и Гражданской войны. Здесь похоронены жертвы уличных боев, петроградские рабочие, погибшие во время антибольшевистского восстания в Ярославле в июле 1918 года, участники обороны Петрограда от войск белого генерала Николая Юденича, а также некоторые видные революционеры.