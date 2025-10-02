В Ленобласти при пожаре погибли женщина и трое ее детей

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. При пожаре в частном доме погибли женщина и трое ее детей, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Трагедия произошла в городе Любань Тосненского района. По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение в одноэтажном деревянном доме. При проливке и разборке сгоревшего дома были обнаружены тела погибших: матери и детей двух, семи и десяти лет", - сказали в МЧС.

Площадь пожара составила 80 кв. м, его причину устанавливают дознаватели МЧС.

В пресс-службе следственного управления СК России по Ленинградской области сообщили, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Назначены судебные экспертизы, очевидцев происшествия допрашивают.

Проверку обстоятельств ЧП проводит также Тосненская городская прокуратура.