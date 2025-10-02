В Белгородской области завели дело о контрабанде химикатов

Гендиректор фармацевтической компании и таможенный брокер незаконно перевезли через границу более двух тонн веществ

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Белгородской области совместно с Белгородской таможней пресекли контрабанду более двух тонн химикатов, которые гендиректор фармацевтической компании и таможенный брокер незаконно перевозили через границу. Такие химикаты могут использоваться для создания оружия массового поражения, возбуждено уголовное дело, сообщила ТАСС пресс-служба регионального УФСБ.

"Уголовное дело расследуется по п. "в", "г" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через государственную границу сырья, которое может быть использовано при создании оружия массового поражения, группой лиц по предварительному сговору). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий органами безопасности установлено, что директор фармкомпании и таможенный брокер в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно перевезли более двух тонн химикатов без надлежащих документов из Китайской Народной Республики (КНР) через Казахстан.