В Саратовской области закрыли ресторан после случаев кишечной инфекции

Сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований

САРАТОВ, 2 октября. /ТАСС/. Работу ресторана корейской кухни приостановили в городе Энгельсе Саратовской области после 17 случаев кишечной инфекции среди посетителей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

"В Энгельсе судебные приставы на 17 суток приостановили деятельность ресторана корейской кухни. Такое решение принял суд на основании проведенного эпидемиологического расследования после получения сведений о 17 случаях заболевания кишечной инфекцией посетителей заведения", - говорится в сообщении.

Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора нашли ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований, среди которых отсутствие маркировок, товаросопроводительных документов и осмотров сотрудников. В связи с этим индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности.

"Несмотря на то, что на момент визита сотрудников органа принудительного исполнения заведение фактически приостановило работу, двери помещений были опечатаны, как того требует действующее законодательство", - добавили в управлении.