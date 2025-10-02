В Люберцах после стрельбы по сотрудникам УК завели дело

У стрелявшего изъяли травматический пистолет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили после стрельбы, которую устроил мужчина по сотрудникам управляющей компании. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем следственного управления МУ МВД России "Люберецкое" по факту стрельбы с балкона в сторону сотрудников управляющей компании, которые проводили работу по спилу дерева, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - сказала она.

Инцидент произошел на Молодежной улице. Пьяный мужчина с балкона своей квартиры устроил стрельбы в сторону сотрудников управляющей компании, которые проводили работу по спилу дерева. В результате инцидента пострадавших нет.

Стрелявший был доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1980 года рождения. У него изъяли травматический пистолет.