Росгвардейцы задержали мигранта, ранившего ножом постояльца хостела в Подмосковье

Пострадавшего мужчину госпитализировали

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал ГУ Росгвардии по Московской области/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в Королеве подозреваемого в нанесении ножевого ранения, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

Как установили правоохранители, в ходе конфликта в хостеле 41-летний уроженец ближнего зарубежья нанес ножевые ранения 40-летнему постояльцу. "Сотрудники Королевского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого и передали его полиции для дальнейшего разбирательства", - сказали в пресс-службе.

Пострадавший госпитализирован.