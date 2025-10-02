В Удмуртии задержали главу строительной компании по делу о хищении

Он находится в следственном изоляторе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Руководитель строительной компании задержан в Удмуртии по делу о хищении 30 млн рублей при возведении домов, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"Следователями и оперативникам установлена его причастность к хищению более 30 миллионов у 5 семей в период с 2023 года по 2024 год", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый заключал с потерпевшими договоры, получал взносы наличными и начинал выполнение работ по возведению домов. Затем он просил потерпевших перевести остаток суммы, после этого строительство прекращалось.

Подозреваемый находится в следственном изоляторе. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).