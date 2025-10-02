В Вологодской области полицейский застрелил волка на территории детского сада

Никто из жителей не пострадал

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Полицейский ликвидировал волка, который вышел в поселок Вожега Вологодской области и был замечен на территории детского сада. Никто из жителей не пострадал, сообщила пресс-служба УМВД по области.

"В Вологодской области полицейский ликвидировал опасное животное, вышедшее в населенный пункт к детскому саду. Сегодня утром в дежурную часть отдела полиции "Вожегодский" поступило сообщение, что на территории прогулочной площадки детского сада "Сказка" на улице Спортивной в поселке Вожега замечен волк. На место выехал сотрудник уголовного розыска капитан полиции Александр Коминцев", - говорится в сообщении.

Подъезжая на служебном автомобиле к детсаду, полицейский увидел, как волк через дорогу кинулся в заросли кустарника, за которым находились хозяйственные постройки. Оперуполномоченный выбежал из машины и направился следом за зверем. "Увидев волка примерно в 20 метрах от себя, в соответствии с законом "О полиции" сотрудник применил табельное оружие и произвел несколько выстрелов. Опасный хищник был обезврежен. Из граждан никто в результате инцидента не пострадал", - сообщили в УМВД.