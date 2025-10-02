В Якутии самолет Ан-26 вернулся в аэропорт по технической причине

Транспортная прокуратура проводит проверку, пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 2 октября. /ТАСС/. Самолет Ан-26, следовавший по маршруту Батагай - Якутск, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Организована проверка, пострадавших нет, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Транспортной прокуратурой проводится проверка по факту авиационного события с воздушным судном в Республике Саха (Якутия). 2 октября 2025 года воздушное судно Ан-26, следовавшее рейсом по маршруту Батагай - Якутск, по технической причине совершило возврат в аэропорт вылета. На борту судна находились 19 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Проводится проверка исполнения федерального законодательства о безопасности полетов. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, устанавливаются обстоятельства происшествия с воздушным судном. Идет доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).