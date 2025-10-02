Арестовали таксиста, намеренно сбившего сотрудника паркинга в Шереметьево

Сотрудник безопасности получил травмы, ему оказали медицинскую помощь

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Водитель такси, гражданин Таджикистана, намеренно сбивший сотрудника паркинга при выезде из московского аэропорта Шереметьево, отказавшись платить за парковку, заключен под стражу по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

"Водитель отказался оплатить парковочные услуги, умышленно разогнался и сбил сотрудника службы безопасности с причинением ему телесных повреждений. Водитель также сбил два дорогостоящих шлагбаума и скрылся с места совершения преступления. <...> По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Виновник задержан и по решению суда заключен под стражу", - говорится в сообщении. Уточняется также, что сам инцидент произошел вечером 18 сентября на привокзальной площади терминала В.

Сотрудник безопасности в результате инцидента был травмирован, ему оказана медицинская помощь.

В аэропорту обращают внимание, что на записи с камер видеонаблюдения видно, как водитель с государственными регистрационными знаками Таджикистана, находясь на привокзальной площади, "грубо нарушил общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу и конкретно к работникам аэропорта".

Дополнительно установлено, что этот водитель ранее неоднократно нарушал правила пользования услугами аэропорта.

"На всей территории аэропорта Шереметьево применяется тотальная система интеллектуального видеонаблюдения для контроля и оперативного реагирования на инциденты. Аналогичные происшествия на территории аэропорта вызывают серьезную озабоченность и подчеркивают необходимость повышенного внимания к вопросам соблюдения законодательства РФ гражданами иностранных государств, временно находящимися на ее территории", - подчеркнули в авиагавани.