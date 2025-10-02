Реклама на ТАСС
На Урале оштрафовали отца иноагента Волкова за финансирование ФБК

Размер штрафа составляет 300 тыс. рублей
Редакция сайта ТАСС
10:44
обновлено 11:18

Михаил Волков

© Донат Сорокин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 300 тыс. рублей Михаилу Волкову, отцу иноагента Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов, оба включены в РФ в перечень экстремистов и террористов), по делу о финансировании экстремистской организации, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд приговорил признать Волкова виновным <…> и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей", - сказала судья.

Как уточнил сам Волков в суде, он получал предложения уехать за границу, но не согласился на них. По его словам, у него обострились проблемы со здоровьем, в связи с чем он проходит лечение от серьезного заболевания и попросил его строго не наказывать.

Как сообщил журналистам адвокат Волкова, его подзащитный доволен решением суда, поэтому пока планируется изучить вердикт, после этого будет принято решение о возможном обжаловании. "Пока не понятно, будем мы обжаловать приговор или нет, сначала нужно его изучить. <…> Приговором подзащитный доволен", - сказал защитник.

Михаила Волкова признали виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Суд установил, что 5 августа и 5 сентября 2021 года подсудимый перевел по 1 тыс. рублей в пользу ФБК (признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен в РФ). Волков полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Михаил Волков родился в 1955 году, проживает в Екатеринбурге. Является доктором физико-математических наук.

11 июня Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Леонида Волкова к 18 годам лишения свободы. Леонид Волков признан виновным по ч. 3 ст. 282.1 (создание и участие в экстремистском сообществе с использованием служебного положения), ч. 2 ст. 151.2 (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений), ч. 2 ст. 214 (вандализм по политическим мотивам), ст. 354.1 (реабилитация нацизма), ст. 207.3 (распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ), ст. 239 (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), а также ч. 2 ст. 282.3 (финансирование экстремистской деятельности с использованием служебного положения) УК РФ.

