В село Унцукуль, где случилась перестрелка, направили центр медицины катастроф

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Бригада центра медицины катастроф направлена в дагестанское село Унцукуль, где произошла перестрелка, сообщили в Минздраве республики.

"В район направлена бригада Дагестанского центра медицины катастроф, в составе которой абдоминальный хирург и сосудистый хирург. <...> Троим мужчинам, пострадавшим в перестрелке в селе Унцукуль, проводятся операции в Унцукульской центральной районной больнице", - пояснили в ведомстве.