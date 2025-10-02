В районе Стамбула произошло ощутимое землетрясение

Эпицентр находился в Мраморном море в районе города Текирдаг

СТАМБУЛ, 2 октября. /ТАСС/. Ощутимое землетрясение произошло в районе Стамбула, передает корреспондент ТАСС.

Землетрясение ощущалось в европейской части турецкого мегаполиса.

Как сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям Турции, землетрясение магнитудой 5 произошло в 14:55 местного времени (совпадает с московским). В то же время сейсмообсерватория Босфорского университета уточнила, что магнитуда землетрясения составила 5,2, его эпицентр находился в Мраморном море в районе города Текирдаг. Очаг залегал на глубине 6,7 км.

Сообщений о негативных последствиях землетрясения от турецких властей пока не поступало.