В районе Стамбула произошло ощутимое землетрясение
Редакция сайта ТАСС
12:20
СТАМБУЛ, 2 октября. /ТАСС/. Ощутимое землетрясение произошло в районе Стамбула, передает корреспондент ТАСС.
Землетрясение ощущалось в европейской части турецкого мегаполиса.
Как сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям Турции, землетрясение магнитудой 5 произошло в 14:55 местного времени (совпадает с московским). В то же время сейсмообсерватория Босфорского университета уточнила, что магнитуда землетрясения составила 5,2, его эпицентр находился в Мраморном море в районе города Текирдаг. Очаг залегал на глубине 6,7 км.
Сообщений о негативных последствиях землетрясения от турецких властей пока не поступало.