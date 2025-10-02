Реклама на ТАСС
В МВД Дагестана раскрыли подробности перестрелки в селе Унцукуль

Стрельбе предшествовала драка, сообщили в ведомстве
12:27

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Участники конфликта в дагестанском селе Унцукуль использовали травматическое оружие. Стрельбе предшествовала драка, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Дагестану.

"Сегодня в селении Унцукуль, неподалеку от школы №1, между шестью жителями села произошел конфликт, который перерос в драку и закончился стрельбой из травматов. Конфликт произошел не на территории школы, а у дома одного из участников инцидента. Дело в том, что дома находятся в непосредственной близости к учебному заведению", - говорится в сообщении. 

