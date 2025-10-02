В Белгороде 18 человек находятся в больнице после атак ВСУ

Врачи оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки на Белгородскую область. В настоящий момент 18 пациентов, пострадавших от атак ВСУ, проходят лечение в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Читайте также

Что известно о ночной атаке украинских БПЛА на российские регионы

"Навестил пострадавших жителей, которым оказывают помощь в областной клинической больнице Святителя Иоасафа. На данный момент на лечении 18 пациентов, все средней степени тяжести", - написал глава региона в Telegram-канале.

Гладков добавил, что все пациенты находятся под наблюдением специалистов областной клинической больницы, им оказывается необходимая помощь. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.