В Ленобласти расследуют дело о хулиганстве с участием бойца ММА Байрамова

Спортсмен избил мужчину за замечание по поводу проведения намаза на улице

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Ленинградской области расследуют уголовное дело по факту хулиганства. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в Мурине произошла драка с участием бойца ММА Эрзимана Байрамова.

"Следственными органами СК России по Ленинградской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - поясняет пресс-служба.

Спортсмен избил мужчину за замечание по поводу проведения намаза на улице. Пострадавший в настоящее время проходит лечение в связи с полученными травмами. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

На счету Байрамова более 10 поединков в смешанных единоборствах. Боец выступал в Hard Core, NWPA и Федерации панкратиона Санкт-Петербурга.