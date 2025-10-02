В Париже грабители протаранили на автомобиле бутик Chanel

В ограблении участвовало четыре человека в черном, скрывавших лица масками

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Неизвестные ограбили бутик Chanel в центре Парижа, протаранив вход в него на автомобиле. Об этом сообщил телеканал TF1.

Бутик расположен на оживленной улице Руаяль между площадями Согласия и Мадлен. Ограбление произошло рано утром в 04:30 по местному времени (05:30 мск). Использованный злоумышленниками автомобиль был обнаружен на подземной парковке неподалеку, где, как считают следователи, грабители пересели в другую машину, на которой скрылись.

В ограблении участвовало четыре человека в черном, скрывавших лица масками. Прокуратура Парижа начала расследование. Полиция анализирует объем ущерба - по предварительным данным, было похищено несколько изделий из кожи.