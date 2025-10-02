Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября

Валерию Чекалину обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 26 ноября меру пресечения в виде домашнего ареста блогеру Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) и ее бывшему супругу Артему Чекалину. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалиной В. А. и Чекалина А. А. до 26 ноября", - сообщили в суде.

Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем Чекалин и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.