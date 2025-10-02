Экс-депутата Мосгордумы от "Яблока" Круглова доставили в суд

Об обвиняется в распространении военных фейков

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Бывший депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Максим Круглов доставлен в Замоскворецкий районный суд Москвы для решения вопроса об аресте по делу о военных фейках. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Наталия Тихонова.

"С 14:00 он находится в здании Замоскворецкого суда. Ожидаем поступления ходатайства следствия о его аресте", - сказала она.

Круглову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

В ходе допроса мужчина не признал вину.

Как сообщалось ранее, Круглов в апреле 2022 года публично распространил в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины.