В Москве арестовали депутата из ДНР

Татьяна Бондаренко обвиняется в растрате и незаконной банковской деятельности

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для депутата Народного совета ДНР и заместителя председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию Татьяны Бондаренко.

Как сообщили в пресс-службе суда, она обвиняется в растрате и незаконной банковской деятельности. Решением суда удовлетворено ходатайство следствия, и Бондаренко отправлена в СИЗО сроком на 1 месяц 25 суток.