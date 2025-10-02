Экс-помощника министра ЧС Крыма приговорили к шести годам за мошенничество

Всего с 2015 по 2017 год он незаконно переоформил 12 земельных участков

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Бывший помощник министра ЧС Республики Крым приговорен к шести годам колонии строгого режима за мошенничество с земельными участками, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

Как сообщили в управлении, мужчина сговорился со своим знакомым, который занимал должность главы Мирновского сельского поселения Симферопольского района, чтобы подменить решения сельсовета о выделении земельных участков на третьих лиц, после оформления обвиняемый их продавал и присваивал себе вырученные средства. Всего с 2015 по 2017 год он незаконно переоформил 12 участков.

"Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему помощнику министра ЧС Республики Крым. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Суд также наложил на фигуранта штраф в 500 тыс. рублей, на участки наложен арест. В следственном управлении уточнили, что вину в совершении преступлений обвиняемый полностью признал.

В апреле 2025 года бывший глава МЧС Республики Крым Сергей Садаклиев был приговорен к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 1,75 млн рублей по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) за то, что брал деньги от подчиненных за попустительство по службе и выделение дополнительного финансирования, а также от представителя фирмы-подрядчика за принятие работ по строительству здания котельной. Общая сумма взяток превысила 1,5 млн рублей.