Виновник ДТП с шестью погибшими в Белгородской области получил шесть лет

Его также лишили прав на 2 года 10 месяцев

БЕЛГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Суд приговорил водителя микроавтобуса, виновного в ДТП в Белгородской области, в результате которого шесть сотрудников предприятия региона погибли, еще четверо пострадали, к шести годам лишения свободы и лишению прав на 2 года 10 месяцев, сообщила ТАСС пресс-служба регионального СУ СК РФ.

"Приговором суда виновному назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств сроком на 2 года 10 месяцев", - написали в пресс-службе, добавив, что гражданские иски потерпевших удовлетворены.

В пресс-службе отметили, что суду хватило собранных доказательств виновности водителя в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть шести лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК, 6 марта в вечернее время на участке автодороги М-2 "Крым" в районе села Великомихайловка Новооскольского городского округа водитель, управлявший микроавтобусом Mercedes-Benz, перевозивший сотрудников одного из предприятий региона, нарушил ПДД и столкнулся с другим транспортным средством.