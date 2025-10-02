В Макеевке четыре жилых дома повреждены при ударе ВСУ

Удар пришелся на микрорайон "Восточный"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 2 октября. /ТАСС/. ВСУ при обстреле Макеевки ДНР повредили четыре жилых дома, сообщил ТАСС глава городского округа Владислав Ключаров.

"Сейчас информация подтверждается о повреждении четырех домов. Нет [жертв и раненых]", - сказал Ключаров.

Он добавил, что выбито остекление многоквартирных двухэтажных домов. Подробнее о повреждениях будет известно после обследования объектов. Удар пришелся на микрорайон "Восточный".

В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики сообщили, что ВСУ в 15:50 мск обстреляли Червоногвардейский район Макеевки из РСЗО. Выпущена одна ракета.