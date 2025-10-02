Турция выдала России обвиняемого в торговле людьми для изъятия их органов

По прибытии из Стамбула в Москву он был задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Иностранец, обвиняемый в России в торговле людьми с целью изъятия их органов и разыскиваемый по каналам Интерпола, депортирован из Турции. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева сотрудники НЦБ Интерпола МВД России, ГУ МВД России по Москве и транспортной полиции задержали депортированного из Турецкой Республики иностранца. Он разыскивался российскими правоохранительными органами по обвинению в торговле людьми в составе организованной группы и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью", - сказала она.

Волк рассказала, что с 2006 по 2008 год задержанный являлся членом транснациональной организованной группы, которая занималась торговлей людьми для изъятия у них жизненно важных органов и дальнейшего их использования в теневой трансплантологии. "Так, злоумышленник и его сообщники злоупотребили доверием нескольких граждан России, убедили их прибыть в Косово и за денежную компенсацию согласиться на операцию по изъятию почек. В результате незаконной операции в одной из частных медицинских клиник города Приштины донорам были причинены тяжкие телесные повреждения", - пояснила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ст. 111 и 127.1 УК РФ), был организован международный розыск фигуранта. В ходе взаимодействия с зарубежными партнерами по каналам Интерпола было установлено его местонахождение в Турции. "В результате оперативного взаимодействия НЦБ Интерпола МВД России с зарубежными партнерами разыскиваемый депортирован из Турецкой Республики. По прибытии из Стамбула в Москву он был задержан инициатором розыска", - сообщила Волк.