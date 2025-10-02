Журналистку Монгайт заочно приговорили к пяти годам за фейки о ВС РФ

Срок будет исчисляться с момента ее фактического задержания на территории России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил к пяти годам колонии журналистку Анну Монгайт (признана иноагентом в РФ) по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд вынес приговор и заочно назначил Монгайт 5 лет колонии", - сообщили в суде.

Суд признал ее виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Срок будет исчисляться с момента фактического задержания Монгайт на территории России либо ее передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.

Монгайт - российская журналистка и телеведущая, креативный продюсер телеканала "Дождь"(признан иноагентом и нежелательной организацией в РФ).