Гражданин Узбекистана осужден на 15 лет за содействие ИГ на Кубани и в Адыгее

Первые три года лишения свободы мужчина будет отбывать в тюрьме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд признал гражданина Республики Узбекистан Сирожиддина Фазлиддина Угли Тухтаева виновным в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, и в содействие террористической деятельности на территории Адыгеи и Краснодарского края. Мужчина приговорен к лишению свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, сообщил ТАСС представитель суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан Тухтаева Сирожиддина Фазлиддина Угли, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. <…> В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание (по совокупности с приговором Майкопского городского суда от 27 ноября 2024 г.) в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

Установлено, что в период с октября 2023 года по январь 2024-го подсудимый на территории Краснодарского края и Республики Адыгея вел переписку с несовершеннолетней, уговаривая и убеждая ее принять участие в деятельности террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). С 1 марта по 31 мая 2024 года, находясь под стражей в исправительном учреждении Адыгеи, Тухтаев демонстрировал свою принадлежность к МТО "Исламское государство" и убеждал в правильности практики ее деятельности содержавшегося с ним мужчину.

