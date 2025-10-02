Двое жителей Ростовской области получили по 15 лет за теракт на железной дороге

Первые три года мужчины проведут в тюрьме, оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд признал двух жителей Ростовской области виновными в совершении террористического акта на объекте железнодорожного транспорта за вознаграждение и приговорил каждого к 15 годам лишения свободы. Первые три года мужчины проведут в тюрьме, оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

"Евлашкин Павел и Максимов Денис признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). С учетом позиции гособвинителя Южной транспортной прокуратуры по совокупности преступлений подсудимым назначено наказание каждому в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима с ограничениями свободы на 1 год", - говорится в сообщении.

Установлено, что Евлашкин по интернету получил предложение от заказчика, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совершить за денежное вознаграждение теракт, направленный на повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры. С этой целью он привлек Максимова. Мужчины в феврале 2024 года на перегоне станций Ростов-Главный - Гниловская в Ростове-на-Дону, используя горючую смесь, подожгли оборудование для обеспечения безопасности движения подвижного состава.

За совершение преступления заказчик рассчитался криптовалютой. Осужденные ввели полученный доход в финансовую систему РФ посредством преобразования из виртуальных активов в денежные средства на сумму свыше 20 тыс. рублей с их переводом на расчетный счет, открытый на имя Максимова.