Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Город Нежин на севере Украины обесточен

Все учебные заведения переходят на дистанционное обучение, сообщил горсовет
Редакция сайта ТАСС
18:05
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Город Нежин в Черниговской области на севере Украины полностью обесточен, все учебные заведения переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщил горсовет Нежина.

"Весь город отключен от электроснабжения. <...> С 6 октября все учебные заведения переходят на дистанционное обучение", - говорится в сообщении горсовета, размещенном в его Telegram-канале. Помимо этого, на видео, которое опубликовал горсовет, мэр Нежина Александр Кодола заявил о сложной обстановке в регионе. "К сожалению, ситуация в Черниговской области ухудшилась", - сказал он.

В горсовете также добавили, что в Нежине будут подавать воду по графику - дважды в день.

1 октября в Черниговской области ввели графики отключения света. В регионе были обесточены 307 тыс. потребителей, а в "Черниговоблэнерго" характеризовали ситуацию с электроснабжением как критическую. По информации Минэнерго Украины, отключения электроэнергии фиксировались в Киевской и Черниговской областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры в Киевской области. В четверг "Черниговоблэнерго" заявило, что графики отключения света в области будут ужесточены. 

Украина