Город Нежин на севере Украины обесточен

Все учебные заведения переходят на дистанционное обучение, сообщил горсовет

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Город Нежин в Черниговской области на севере Украины полностью обесточен, все учебные заведения переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщил горсовет Нежина.

"Весь город отключен от электроснабжения. <...> С 6 октября все учебные заведения переходят на дистанционное обучение", - говорится в сообщении горсовета, размещенном в его Telegram-канале. Помимо этого, на видео, которое опубликовал горсовет, мэр Нежина Александр Кодола заявил о сложной обстановке в регионе. "К сожалению, ситуация в Черниговской области ухудшилась", - сказал он.

В горсовете также добавили, что в Нежине будут подавать воду по графику - дважды в день.

1 октября в Черниговской области ввели графики отключения света. В регионе были обесточены 307 тыс. потребителей, а в "Черниговоблэнерго" характеризовали ситуацию с электроснабжением как критическую. По информации Минэнерго Украины, отключения электроэнергии фиксировались в Киевской и Черниговской областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры в Киевской области. В четверг "Черниговоблэнерго" заявило, что графики отключения света в области будут ужесточены.