Новое уголовное дело о мошенничестве завели против экс-министра Абызова

Бывшему министру по вопросам Открытого правительства грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новое уголовное дело возбуждено в отношении осужденного на 12 лет колонии за создание преступного сообщества и другие преступления бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

"Абызову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - отмечается в документе. По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд Москвы арестовал экс-министра по новому делу.

Ранее Абызова этапировали из колонии в Москву для следственных действий по новому уголовному делу. 2 октября Тверской суд Москвы заключил бывшего министра под стражу для расследования новых эпизодов противоправной деятельности.

В конце декабря 2023 года Преображенский суд Москвы признал Абызова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч. 4 ст. 204 (коммерческий подкуп) УК РФ. Он был осужден на 12 лет колонии строгого режима со штрафом 80 млн рублей.