Во Владивостоке в корпусе промышленного колледжа обрушился потолок

Также частично повредился фасад здания

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Железобетонные перекрытия обрушились в здании учебного корпуса Промышленного колледжа энергетики и связи во Владивостоке, проводится проверка. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

"Предварительно установлено, что в утреннее время 3 октября 2025 года в помещении колледжа, введенного в эксплуатацию в 1972 году, произошло обрушение железобетонных потолочных перекрытий и нарушение целостности части фасада здания", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, доступ на территорию колледжа ограничили.