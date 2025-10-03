Реклама на ТАСС
Во Владивостоке в кафе произошел пожар

Как уточнили в МЧС по региону, спасатели прибыли через четыре минуты, на момент прибытия кафе было охвачено пламенем
ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в кафе во Владивостоке, площадь составляет около 150 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"На улице Батарейная произошло возгорание кафе. <...> В настоящее время огнеборцы МЧС России проводят тушение пожара на площади около 150 кв. метров", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, сотрудники МЧС прибыли через четыре минуты, на момент прибытия кафе было охвачено пламенем. 

