ТАСС публикует видео последствий обрушения части здания колледжа во Владивостоке

На месте происшествия работают специальные службы

Редакция сайта ТАСС

© Илья Аверьянов/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. ТАСС публикует видео с последствиями обрушения перекрытий в здании Промышленного колледжа энергетики и связи во Владивостоке.

На видео можно наблюдать разрушенный фасад здания и обломки стен.

На месте работают специальные службы.

По данным СУ СК РФ по Приморскому краю, во время происшествия никто не пострадал. Следственные органы завели уголовное дело по факту обрушения здания.