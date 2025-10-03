ТАСС публикует видео последствий обрушения части здания колледжа во Владивостоке
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. ТАСС публикует видео с последствиями обрушения перекрытий в здании Промышленного колледжа энергетики и связи во Владивостоке.
На видео можно наблюдать разрушенный фасад здания и обломки стен.
На месте работают специальные службы.
По данным СУ СК РФ по Приморскому краю, во время происшествия никто не пострадал. Следственные органы завели уголовное дело по факту обрушения здания.