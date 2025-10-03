Реклама на ТАСС
ТАСС публикует видео последствий обрушения части здания колледжа во Владивостоке

На месте происшествия работают специальные службы
00:49
Илья Аверьянов/ ТАСС
© Илья Аверьянов/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. ТАСС публикует видео с последствиями обрушения перекрытий в здании Промышленного колледжа энергетики и связи во Владивостоке.

На видео можно наблюдать разрушенный фасад здания и обломки стен. 

На месте работают специальные службы.

По данным СУ СК РФ по Приморскому краю, во время происшествия никто не пострадал. Следственные органы завели уголовное дело по факту обрушения здания.

  

