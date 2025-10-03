TV2: в Норвегии во время учений у границы РФ пропали без вести пятеро военных

Солдаты могли неправильно понять время встречи или задержались, сообщил руководитель оперштаба Хаукланд Хансен

СТОКГОЛЬМ, 3 октября. /ТАСС/. Пятеро норвежских военных пропали без вести во время учений в самой северной области страны Финнмарк, граничащей с Мурманской областью РФ. Об этом сообщил телеканал TV2 со ссылкой на полицию.

"Разыскиваются пять человек, разделенных на две группы. <...> Одна из версий [пропажи военных] - солдаты неправильно поняли, каково время встречи, или задержались дольше, чем планировалось. Другая - кто-то мог получить травму или заблудиться", - сообщил руководитель оперштаба Хаукланд Хансен.

Он добавил, что изначально пропали 10 военных, 5 из них были найдены во время поисковой операции.