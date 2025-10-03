Фигурант дела замглавы Дмитровского округа Подмосковья заключил сделку со следствием

Алексей Ионов полностью признал вину, дал подробные и исчерпывающие показания по обстоятельствам дела, активно способствует расследованию и раскрытию преступлений

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Фигурант уголовного дела замглавы Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова - представитель рекламного оператора Сергей Дубков, проходящий по делу взяткодателем, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Это отмечается в документе, с которым ознакомился ТАСС.

"Дубковым С. В. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он полностью признал вину, дал подробные и исчерпывающие показания по обстоятельствам дела, активно способствует расследованию и раскрытию преступлений", - говорится в документе.

4 февраля Тверской суд Москвы избрал меру пресечения представителям рекламного оператора Сергею Дубкову и Светлане Оберчук, проходящим в качестве взяткодателей по делу замглавы Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова.

По делу также проходит начальник отдела рекламы муниципального казенного учреждения "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" Дмитровского городского округа Московской области Сергей Зыков.