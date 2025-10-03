Реклама на ТАСС
Житель Приангарья получил 5,5 лет колонии за оправдание терроризма

Также он выступал против проведения СВО
03:24

ИРКУТСК, 3 октября. /ТАСС/. Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Иркутской области Артему Мажаеву за оправдание терроризма. Он получил 5,5 лет колонии общего режима, говорится в сообщении суда.

"Суд назначил Мажаеву наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев и иных материалов, администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования и мессенджерах на срок 3 года", - говорится в сообщении.

По информации суда, он выступал против проведения специальной военной операции и публиковал в Telegram-каналах комментарии, оправдывающие террористическую деятельность, а также содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

