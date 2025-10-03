Самолет, летевший из Иркутска в Москву, вернулся на стоянку из-за неисправности

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Самолет Airbus-321, следовавший по маршруту Иркутск - Москва, вернулся на стоянку из-за технической неисправности. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Сегодня воздушное судно Airbus-321, следовавшее рейсом SU-1441 по маршруту Иркутск - Москва, по причине технической неисправности совершило возврат на стоянку. По предварительным данным, вылет перенесен на 19:20 (14:20 мск - прим. ТАСС) 03.10.2025", - говорится в сообщении. По данным онлайн-табло рейс совершает авиакомпания "Аэрофлот".

По факту произошедшего Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку. "Кроме того, Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - пояснили в ведомстве.